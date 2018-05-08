В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку о происшествии на одном из так называемых хоррор-квестов. Во время игры актер ужасного представления столь яростно размахивал настоящим топором, что отрубил молодому человеку - участнику квеста кусочек пальца.

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку о происшествии на одном из так называемых "хоррор-квестов". Во время игры актер "ужасного" представления столь яростно размахивал топором, что отрубил молодому человеку кусочек пальца, сообщает "Интерфакс".По сведениям местных СМИ, во время игры появился актер, который, вызвал участника игры, попросив выставить руки, и стал размахивать топором.Позже выяснилось, что топор был настоящий. В результате он отрубил парню средний палец правой руки, пишет издание Don24.Ru.По словам ростовчанки, которая рассказала об этом инциденте в соцсетях, организаторы квеста отказались вызвать пострадавшему скорую помощь, поэтому везти его в больницу друзьям пришлось самостоятельно.