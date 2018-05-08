Актер Александр Лазарев повторно отвел под венец свою супругу Алину. На этот раз супруги поклялись в вечной любви перед Господом.

Актер Александр Лазарев повторно отвел под венец свою супругу Алину. Наэтот раз супруги поклялись в вечной любви перед Господом.О торжестве стало известно после того, как близкая подруга семьи АленаХмельницкая опубликовала видео банкета в своем Instagram, на котором счастливаяневеста в фате отплясывает лезгинку. "Любовьсуществует! 30 лет со дня свадьбы! А сегодня свадьба вторая и главная!Венчание! Мои друзья Лазаревы, вы невероятные!" – прокомментировала свой роликХмельницкая.Торжество Лазаревы отметили в Грузии в окружении близких и друзей. Супруги просто светились от счастья. Гости не могли отвести глаз от похорошевшей супруги Лазарева. Старшая дочь актера Полина, поработала оператором на свадьбе и опубликовала в Сети эксклюзивные кадры венчания.Поклонники с радостью отреагировали на трогательное видео. В комментарияхони не скупились на поздравления: "Поздравляем!Счастья и любви вашей необыкновенной семье!💗", "Как здорово! Поздравляем от всей души💐💐💐", "Вот это событие! Поздравляю! 🌹🌹🌹🌹🌹🍾🎁", "Невероятные ощущения от тепла, радости, взаимопонимания этой пары! Счастья и семейного долголетия!".На празднике присутствовала мама Александра знаменитая актриса советского киноСветлана Немоляева. Артистка с удовольствием позировала перед камерой вкомпании любимого внука Сергея.Добавим, что Александр Лазарев родился в Москве в семьеактеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Наследникзнаменитой семьи в настоящее время артист успешно играет "Ленкоме", такжепринимает участие в мюзиклах. Лазарев-младший счастлив в браке с супругойАлиной уже 30 лет. У пары двое детей: дочь Полина и сын Сергей, сообщает StarHit.