Местные жители обнаружили, что их поселок лишился транспортного сообщения из-за лесного пожара, уничтожившегося деревянный мост на единственной дороге. Как сообщают СМИ, власти оперативно решили проблему и восстановили переправу уже на следующий день.

Местные жители сняли на видео уничтожение огнем моста на единственной дороге, соединяющей поселок Огорон в Зейском районе Амурской области, где проживает чуть менее 300 человек, с "большой землей".Лесной пожар, бушевавший в этой местности в минувшее воскресенье, 6 мая, добрался до деревянного моста и поджег его. Мужчины, собиравшиеся съездить в районный центр, обнаружили, что их поселок лишился дорожного сообщения с внешним миром.По данным СМИ, власти оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и восстановили мост уже на следующий день после пожара.