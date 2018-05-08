Самый титулованный российский лыжник в новейшей истории этого вида спорта на чемпионатах мира Никита Крюков может завершить профессиональную карьеру. На его счету пять наград мировых первенств, из которых три золотые. Он также является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010.

Самый титулованный российский лыжник в новейшей истории этого вида спорта на чемпионатах мира Никита Крюков может завершить профессиональную карьеру. На его счету пять наград мировых первенств, из которых три золотые. Он также является олимпийским чемпионом Ванкувера-2010.Крюков – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном классическом спринте, на его счету также серебро домашних Игр в Сочи-2014 в командном спринте. В начале нынешнего апреля стало известно, что 33-летний Крюков не прошел в сборную России для подготовки к сезону-2018-2019. Ранее сам спортсмен заявлял, что будет готовиться к чемпионату мира 2019 года, но теперь, по сообщению одного из ведущих производителей лыжного инвентаря, похоже решил оставить команду.