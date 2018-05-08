Главный тренер Зенита Роберто Манчини согласовал все условия контракта с национальной командой Италии. Специалист согласился снизить свои требования по зарплате. За работу со Скуадрой Адзуррой Манчини будет получать 2 миллиона евро в год, что в два раза меньше объявленной ранее суммы.

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини согласовал все условия контракта с национальной командой Италии. Специалист согласился снизить свои требования по зарплате. За работу со "Скуадрой Адзуррой" Манчини будет получать 2 миллиона евро в год, что в два раза меньше объявленной ранее суммы.По информации Sports.ru, соглашение с новым наставником сборной Италии рассчитано на два года. В настоящий момент все ждут одобрения контракта со стороны санкт-петербургского "Зенита". В питерском клубе итальянец получает 4,5 миллиона евро в год.Официальное назначение Манчини на пост главного тренера сборной Италии ожидается до 20 мая.