Евгения Медведева официально подтвердила переход к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Некоторые факты из биографии нового наставника фигуристки могут шокировать россиян.

Евгения Медведева официально подтвердила переход к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Некоторые факты из биографии нового наставника фигуристки могут шокировать россиян."Хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться", – заявила Женя, подтвердив слухи о своем уходе.Медведева отметила, что будет выступать за сборную России, оставаясь в школе "Самбо-70", но тренироваться она начнет у специалиста Брайана Орсера. "Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать", – пояснила Евгения.К кому же уходит Женя? О Орсере-фигуристе и Орсере-тренере говорили в свое время очень много, и часто это были не совсем спортивные новости.Брайанзавоевал шесть медалей на чемпионатах мира, в том числе одну золотую, блистал он и на Олимпиадах – дважды становясь вторым. Его соперничество с американцем Брайаном Бойтано в Калгари – веха в истории фигурного катания: Орсер, несший флаг страны на открытии Игр, уступил в "Битве Брайанов", после этого он не смог пролжить карьеру и завязал со спортом."Мне потребовалось время, чтобы справиться с той ситуацией. С другой стороны, выиграй я Олимпиаду – наверняка не стал бы тренером", – спустя годы рассказал Орсер.Сейчас Брайану 56 лет. К этому времени Орсер-тренер прошел три Олимпиады – и с каждой его фигуристы увозили золото. Первая ученица канадца Ю-На Ким победила в Ванкувере, Юдзуру Ханю – триумфатор Сочи и Пхенчхана.У Орсера в прошлом сезоне была большая группа – спортивная пара ишесть одиночек, в том числе две девушки – канадка Габриэль Дэйлман и выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева. Для Медведевой в ее нынешнем состоянии это оптимальная компания: девушки прогрессируют и могут создать конкуренцию на льду, но явно не будет такого наколенного соперничества, как с Алиной Загитовой, пишет Sports.ru.Отметим, что 18-летняя Турсынбаева раньше тренировалась у Тутберидзе. За полтора года с российской наставницей Элизабет добилась победы на первенстве Москвы. Ее сотрудничество с Орсером длится уже почти пять лет. "Российские тренеры вообще не похожи на канадских. У них другие цели, работа идет по-другому. В России конкуренция большая, поэтому и тренеры жестче", – рассказывала Турсынбаева.О более мягком характере канадца говорит его подход к ситуации с Медведевой. Специалист уже заявил, что даст Жене двухнедельные каникулы, а когда она выйдет на лед, то сможет высказывать свое мнение. "Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение", – цитирует icenetwork.com Брайана.Между тем все достижения Орсер и его спортсменов не дали ему такую известность, как скандал, разразившийся 20 лет назад. В 1998 году Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. "Если бы все знали о моей ориентации, то я бы вряд ли получал приглашения на ледовые шоу. Наверное, я хранил эту тайну слишком сильно. Все мои спортсмены знают о моем партнере и образе жизни. Больше я ничего не скрываю и рад этому", – говорил Орсер.