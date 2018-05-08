В Минстрое подвели предварительные итоги анализа региональных планов-графиков по решению проблем обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, анализировали работу, проведенную в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. На 1 апреля в дорожных картах этих двух округов числится 223 проблемных объекта, с 1 января из перечня исключили 16 объектов.Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что в Курской, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области нет проблемных объектов и людей, включенных в реестр обманутых дольщиков.