Посетителей парка ожидает игровая программа «Путь дорожка фронтовая», выступление вокалистки Елены Некрасовой

9 мая в 11.00 парк культуры и отдыха «Добросельский» приглашает на праздничную программу «Мы внуки твои, Победа!», посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Посетителей парка ожидает игровая программа «Путь дорожка фронтовая», выступление вокалистки Елены Некрасовой, все желающие смогут принять участие в акции памяти «Мы помним вас» с запуском в небо небесных фонариков. Завершением программы станет музыкальная открытка «Старый забытый вальсок».