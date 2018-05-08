Близ стадиона, где проходит конкурс Евровидение, произошло ЧП. На приехавшего освещать песенный конкурс журналиста напал грабитель, ранив мужчину ножом.

Близ стадиона, где проходит конкурс "Евровидение", произошло ЧП. На приехавшего освещать песенный конкурс журналиста напал грабитель, ранив мужчину ножом.Неизвестный подошел к репортеру, ударил ножом и отобрал деньги. При этом в Лиссабоне в тот момент были повышены меры безопасности и на каждом углу стояли полицейские.Журналиста незамедлительно госпитализировали, передает Сообщается, что угрозы жизни молодого человека, который возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе, нет.Известно, что у парня была с собой довольно крупная сумма денег – четыре тысячи евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал "Евровидения". Грабителю после нападения удалось скрыться.Напомним, церемония открытия "Евровидения" прошла накануне в Музее искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией "I Won’t Break".Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая на арене Altice в Парке наций. Второй этап, где выступит Самойлова, пройдет 10 мая.