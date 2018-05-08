В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по району Некрасовка выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по району Некрасовка выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 25-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире 17 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту Отделом дознания ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18