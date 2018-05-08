В преддверии 73-летия Победы в Великой Отечественной войне начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий Демин поздравил ветерана-фронтовика Марию Данилкину...

В преддверии 73-летия Победы в Великой Отечественной войне начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий Демин совместно с председателем Совета ветеранов УВД по ЮЗАО полковником милиции в отставке Александром Нестеровым поздравили ветерана-фронтовика Марию Данилкину, посетив ее на дому.Мария Дмитриевна родилась 19 декабря 1923 года в Рязанской области. Окончив 7 классов школы в родном селе, она поступила в ФЗУ г. Зарайска, по окончании которого получила специальность ткачихи и стала работать по специальности в г. Зарайске. С началом войны была направлена на строительство оборонительных сооружений под Москвой. С 1942 года жила и работала ткачихой в Москве. От военкомата была направлена на курсы шоферов, по окончании которых в июне 1942 года была призвана в армию.Служила Мария Данилкина в 10-й воздушно-десантной бригаде, она совершила 9 прыжков с аэростата. Воевала на Карельском фронте, затем в составе Белорусского фронта освобождала города Прагу и Будапешт. После демобилизации продолжила работать ткачихой в Москве.В январе 1951 года поступила на службу в 110 отделение милиции г. Москвы на должность милиционера, где прослужила до ухода в отставку в звании младшего лейтенанта милиции. Общей стаж службы в милиции у Марии Дмитриевны составил 32 года.Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За Победу над Германией», ведомственными и юбилейными медалями.«Мария Дмитриевна, мы гордимся, что у нас есть такие ветераны, вы – поколение героев и победителей, которые с честью прошли страшные испытания Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем вашего подвига, ведь благодаря вам мы живем в мире и у наших детей есть будущее. Спасибо вам, с наступающим праздником!» – поздравил ветерана начальник УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий Демин.«Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным!», – добавил председатель Совета ветеранов при УВД по ЮЗАО Александр Нестеров.Почетные гости вручили Марии Дмитриевне цветы, продуктовый набор, памятные подарки и передали адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта Олега Баранова и начальника Управления внутренних дел по ЮЗАО. Также Александр Нестеров передал ветерану поздравление с наступающим праздником и материальную помощь от председателя правления общественной организации Максима Брежнева.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56