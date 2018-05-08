Ученые из Канады сделали открытие, способное помочь миллионам женщин в борьбе с онкозаболеваниями. Они выявили белок, которому под силу предотвратить развитие метастазов в агрессивном типе рака.

Ученые из Канады сделали открытие, способное помочь миллионам женщин в борьбе сонкозаболеваниями. Они выявили белок, которому под силу предотвратить развитие метастазов в агрессивном типе рака.Канадскиеученые из Монреальского университета установили, что при раке груди ключевую роль в формировании метастазовиграет белок AXL. Эксперты уверены,что с помощью блокирования этого соединения можно будет предотвратить развитие неизлечимыхопухолей.В некоторыхслучаях рака молочной железы высокую активность демонстрирует фермент HER2. Он является главным виновником развития агрессивных опухолей, сообщает MedicalXpress.Приобразовании метастазов болезнь становится трудноизлечимой. Именно эти клетки в 90%случаев становятся основной причиной смерти при раке груди.Ученыевыяснили, что высокий уровень белка AXL в клетках HER2 увеличивает вероятность их отрыва от метастазирования. Снижение активности соединения, в свою очередь, повышает шансыпациентов на выздоровление, передает телеканал "".Медики подчеркнули, что направленные на белок AXL препараты помогут остановитьраспространение раковых клеток по организму. Таким образом, риск повторного заболевания будет сведен к минимуму.Ранее стало известно, что одна из клиник Индонезии предлагает клиентам излечение рака с помощью табачного дыма. В качестве лечебной процедуры медики используют дым так называемых "божественных сигарет", которые, по убеждению врачей, изготовлены с применением нанотехнологий.