Новый лимузин Владимира Путина получил госномера в обычном порядке, они принадлежали автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского Кортежа.

Новый лимузин Владимира Путина получил госномера в обычномпорядке, они принадлежали автомобилю, который был утилизирован. В Федеральнойслужбе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского"Кортежа".Конспирологи не дремлют: пользователи сети усмотрели нечтостранное в номерном знаке под радиатором президентского лимузина. Кто-товспомнил, что эти номера видели несколько лет назад на какой-то старой "Волге".Однако теории, которую тут же начали выстраивать пытливыесетевые гении, развиться не дали. В ФСО пояснили: все сделано в установленномзаконом порядке. Автомобиль, который ездил ранее с этими цифрами, утилизирован,а освободившийся номер получил "Кортеж" российского лидера.Владимир Путин 7 мая во время инаугурации проделал путь отрабочей резиденции до Большого Кремлевского дворца на автомобиле проекта "Кортеж".О том, что президент представит новый отечественный лимузин именно на этойцеремонии, СМИ сообщали заранее – однако позже организаторы якобы опровергалиэту информацию.Машина, которой принадлежали номера, действительно быласнята с учета четыре года назад. Это подтвердил журналистам Рен ТВ бывшийвладелец "Волги". По его словам автомобиль был утилизирован – адальнейшая судьба номеров ему была неизвестна. Теперь же он рад, что измиллионов госзнаков на президентский лимузин попал именно этот.Ранее Dni.Ru писали о том, что во время инаугурации произошла заминка с поднятием штандарта президента. Военнослужащим никак не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине.Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что церемония прошла штатно.