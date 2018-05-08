Новый лимузин Владимира Путина получил госномера в обычном
порядке, они принадлежали автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной
службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского
Кортежа.
Новый лимузин Владимира Путина получил госномера в обычном
порядке, они принадлежали автомобилю, который был утилизирован. В Федеральной
службе охраны развеяли подозрения блогеров, которым не понравился номер президентского
"Кортежа".
Конспирологи не дремлют: пользователи сети усмотрели нечто
странное в номерном знаке под радиатором президентского лимузина. Кто-то
вспомнил, что эти номера видели несколько лет назад на какой-то старой "Волге".
Однако теории, которую тут же начали выстраивать пытливые
сетевые гении, развиться не дали. В ФСО пояснили: все сделано в установленном
законом порядке. Автомобиль, который ездил ранее с этими цифрами, утилизирован,
а освободившийся номер получил "Кортеж" российского лидера.
Владимир Путин 7 мая во время инаугурации проделал путь от
рабочей резиденции до Большого Кремлевского дворца на автомобиле проекта "Кортеж".
О том, что президент представит новый отечественный лимузин именно на этой
церемонии, СМИ сообщали заранее – однако позже организаторы якобы опровергали
эту информацию.
Машина, которой принадлежали номера, действительно была
снята с учета четыре года назад. Это подтвердил журналистам Рен ТВ бывший
владелец "Волги". По его словам автомобиль был утилизирован – а
дальнейшая судьба номеров ему была неизвестна. Теперь же он рад, что из
миллионов госзнаков на президентский лимузин попал именно этот.
Ранее Dni.Ru писали о том, что во время инаугурации произошла заминка с поднятием штандарта президента. Военнослужащим никак не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине.
Позже радиостанция "Говорит Москва" передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова. Он заявил, что церемония прошла штатно.