Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Роман Гриценко опубликовал кадры, на которых запечатлен с облаченной в свадебное платье Ольгой Бузовой. Молодой мужчина с сожалением поведал, что это был сон, так и не ставший реальностью, за что в ответ получил злорадные комментарии от пользователей Сети.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко опубликовал кадры, на которых запечатлен с облаченной в свадебное платье Ольгой Бузовой. Молодой мужчина с сожалением поведал, что это был сон, так и не ставший реальностью, за что в ответ получил злорадные комментарии от пользователей Сети.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Роман Гриценко, который уже на протяжении нескольких месяцев тщетно добивается расположения поющей ведущей Ольги Бузовой, выложил две фотографии, сделанные на телепроекте "Дом-2". На снимках Гриценко, облаченный в белоснежную рубашку, нежно держит Бузову за голову, а она его обнимает.Однако, судя по подписи к кадрам, свадьба явно не состоялась. "А счастье было так близко ... Сон так и не ставший реальностью ... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Роман.Интересно, что многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к свежей публикации участника реалити-шоу. Пока одни фанаты с сожалением вздыхали, другие злорадствовали. "Может настанет тот день когда Оля все таки захочет с тобой отношения на другом уровне", "Сильные люди не ждут никакую удачу, а создают лучшие обстоятельства сами!!!! Не будь ждуном, действуй сам!!!", "Не смотри ты ни на кого и не бойся Олю! она тает рядом с тобой , и ей хочется любви ))будь с ней честным и искреним и все получиться !!!ее эмоции о многом говорят))))", "ну ты даешь Ром . Давай в след раз . поцелуй ее нормально", "Рома отстань ты от Бузовой ты сказал эфире что не любишь все иди с другой строй", "ахахахах ну ваще глупыши)", "Да, так им и надо, сколько уже можно разыгрывать комедию", "Никто вам не верит! Успокойтесь уже!", – высказались пользователи Сети.Ранее в интернете появилось видео с передачи, где Ольга Бузова в шикарном свадебном платье объявила: "Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта "Дом-2", выхожу замуж. Я готова поделиться своим счастьем, не прятать свои чувства, а кричать о них!"