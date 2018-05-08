Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15:00 мск начнется рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Бывшие председатели нижней палаты парламента Борис Грызлов и Сергей Нарышкин приглашены на сегодняшнее заседание Госдумы. Планируется, что в 15:00 мск начнется рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.Как рассказали в пресс-службе нижней палаты, кромедвух бывших спикеров Госдумы, на сегодняшнем заседании будут присутствоватьи другие государственные и общественные деятели. На обсуждение кандидатуры ДмитрияМедведева также приглашены председатель Совета Федерации ВалентинаМатвиенко, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, омбудсменТатьяна Москалькова, глава Центризбиркома Элла Памфилова.Кроме того, приглашения направлены секретарю Общественнойпалаты Валерию Фадееву, президенту Российской академии наук АлександруСергееву, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ЛеонидуРошалю, главам региональных заксобраний. К участию в заседании также приглашеныпредставители общественных и деловых организаций, профсоюзные деятели, руководителиведущих вузов и другие известные граждане, сообщает .Напомним, накануне, 7 мая, Владимир Путин после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение последнего главой правительства. В этот же день на встрече с фракцией "Единая Россия" Медведев заявил, что предложит Путину кандидатуры Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Юрия Борисова, Виталия Мутко, Дмитрия Козака и Константина Чуйченко на посты вице-премьеров.Практически сразу после того, как была озвучена фамилияДмитрия Медведева в качестве кандидата на премьерский пост, в Госдуме состоялосьзаседание Совета нижней палаты, на котором был определен порядок рассмотренияпредложенной кандидатуры.В течение предыдущего дняМедведев провел ряд консультаций, в том числе с фракцией "Единая Россия". Сегодня встречи с депутатами продолжатся. На 15.00 запланировано пленарноезаседание, на котором будет рассматриваться предложенная кандидатура.