В 11.30 дети с родителями смогут принять участие в патриотической игре «Правнуки Победы».

Парк «Дружба» приглашаем всех провести День Победы на свежем воздухе.9 мая для посетителей парка подготовлена большая праздничная программа «Наша Победа». В 11.30 дети с родителями смогут принять участие в патриотической игре «Правнуки Победы».В 12 часов начнется большой праздничный концерт. Лучшие исполнители и коллективы Владимира подарят свое творчество гостям парка. Со сцены будут звучать любимые песни и мелодии военных лет в исполнении звезд владимирской эстрады Алексея Молдалиева, Сергея Артемьева и оперного певца Никиты Филаретова. Никого не оставят равнодушными выступление талантливых детских коллективов: вокального проекта «Ветер перемен», Детской школы хореографии, Детской эстрадной студии «Шанс», Духового оркестра и ансамбля мажореток ДШИ № 5, хореографического ансамбля «Колокольчик».В парке «Дружба» гостей ждет разнообразный отдых: большая детская площадка и веселые аттракционы, оригинальная фотозона, стрелковый тир, спортивные площадки, катание на лошадях и прогулки по весеннему лесу.