Награды ветеранам. В канун 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - медали За заслуги перед Владимирской областью вручили фронтовикам, труженикам тыла и узникам концлагерей. На торжественную встречу приехали ветераны со всей области.
Награды ветеранам. В канун 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - медали "За заслуги перед Владимирской областью" вручили фронтовикам, труженикам тыла и узникам концлагерей. На торжественную встречу приехали ветераны со всей области.
-На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города.
Сегодня поют и говорят об их подвиге. Почётные гости в зале - ветераны Великой Отечественной войны: узники лагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и, конечно, бойцы той страшной войны. Валентин Константинович вспоминает, как 17-летним мальчишкой в 1944 разминировал воды Балтийского флота. Дошёл до Кронштадта. Говорит, новость о победе весной 1945 ночью разбудила всю казарму.
Валентин Солярский, ветеран Великой Отечественной войны: "В 2 часа ночи встали и смеялись, обнимали друг друга! А потом плакали, потому что у кого отец погиб, у кого брат погиб. А утром в 7 часов нам хороший обед. А вечером смотрели, как в Ленинграде победный салют давали".
Сегодня Валентин Константинович среди награждённых. Медали "За заслуги перед Владимирской области" лично вручает губернатор. Светлана Орлова
ещё раз подчеркивает - наши земляки внесли огромный вклад в великую победу всего народа.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Свыше 280 тысяч наших земляков ушли на фронт. Почти половина из них не вернулась. 153 наших земляка стали Героями Советского Союза и России. 23 полными кавалерами ордена Боевой Славы".
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Погиб или пропал без вести каждый второй из ушедших на фронт солдат. В эти майские дни мы отдаём дань памяти тем, кто погиб, кто не вернулся с полей сражений. И мы чествуем живущих ныне ветеранов".
В числе приглашённых и Тамара Васильевна Смирнова, труженик тыла. Когда началась война, ей было 9 лет. Вместе с мамой и девятью братьями и сёстрами работала в колхозе. А отца сразу призвали в воинскую часть готовить новобранцев на фронт.
Тамара Смирнова, труженик тыла: "А там люди умирали от голода. Он пишет: "Привези хоть мне сушёной картошечки". - Мама раза три ездила в гороховецкие лагеря и привозила картошку".
В целом сегодня медали и благодарности получили более 20 ветеранов.