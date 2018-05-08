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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-ne-vspominat-a-pomnit.html" target="_blank">Не вспоминать, а помнить...</a> - Награды ветеранам. В канун 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - медали За заслуги перед Владимирской областью вручили фронтовикам, труженикам тыла и узникам концлагерей. На торжественную встречу приехали ветераны со всей области.