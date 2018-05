По традиции в нью-йоркском Метрополитен музее в первый понедельник мая знаменитости собрались на бал Met Gala. Звезды обыгрывали костюмами небесную тему. Рианна пришла в головном уборе под митру Папы Римского, а Кэти Перри - с огромными крыльями ангела.

По традиции в нью-йоркском "Метрополитен музее" в первый понедельник мая, который в этом году пришелся на 7 число, знаменитости собрались на бал "Института костюма" Met Gala. Среди них были замечены Эмбер Херд, Джордж Клуни с супругой Амаль, Ирина Шейк и Брэдли Купер, Мадонна, Рианна, Кэти Перри и многие другие.В этом году по тематике в костюмированном шоу решили "скрестить" моду и религию. И если одни просто воткнули "лучи" в прически, дабы продемонстрировать свою "связь с небесами", то другие разошлись не на шутку.Среди тех, чьи костюмы более всего впечатляют – Рианна, которую уже назвали после этого костюмированного шоу "Папа Рианна" за то, что она пришла в серебристом головном уборе под митру Папы Римского.Who else but @badgalriri could pair a custom @maisonmargiela by John Galliano mitre and a minidress? She strutted among the statues of the Greek and Roman galleries. #metgala Directed by @bardiazeinali DP @kellyjeffrey Movement @mettenarrative Steadicam @yoshisteadiop Production @prodn_artandcommerce Edit & Post Production @modern.post Music @depechemodeПубликация от Vogue (@voguemagazine) 7 Май 2018 в 7:34 PDTНе оставила равнодушными зрителей и Кэти Перри в образе ангела с огромными белыми крыльями. Она, кстати, как сообщалось в конце прошлого года, отсудила у монахинь монастырь.@KatyPerry alighted on the Velez Blanco patio in @Versace—and an enormous pair of angel wings. #metgala Directed by @bardiazeinali DP @kellyjeffrey Movement @mettenarrative Steadicam @yoshisteadiop Production @prodn_artandcommerce Edit & Post Production @modern.post Music @coolioПубликация от Vogue (@voguemagazine) 7 Май 2018 в 8:23 PDTФоторепортажи и видео с Met Gala публикует, в частности, Daily Mail. При этом издание отмечает, что подобная тематическая вечеринка вызвала много шуточных комментариев в соцсетях над "небесными" образами земных звезд.