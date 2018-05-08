Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу предложения назначить Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства по строительству. Она посчитала это шуткой.

Заслуженный тренер СССР по фигурномукатанию Татьяна Тарасова высказаласьпо поводу предложения назначить Виталия Мутко надолжность вице-премьера правительства по строительству. Она посчитала этошуткой.Тарасовапризналась, что "немного в шоке" от такой инициативы. По ее мнению, кандидатураМутко на эту должность не подходит."С утрастолько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделалсо спортом", – цитирует тренера Sports.ru. "Я живу в этом государстве и люблю его – тут любойвопрос мой", – добавила Татьяна Тарасова.Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведевназвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. Главакабмина предложил инициативу о назначении Виталия Мутко на новую должность.Напомним, Муткос октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого онвозглавлял министерство спорта России и был президентом Российскогофутбольного союза.Отметим, что многие россияне считают, что именноВиталий Мутко ответственен за скандалы в отечественном спорте. Экс-министра спорта называли виновным в том,что Россия осталась без команды на Олимпиаде-2018, а также же в "провалах"российской антидопинговой системы. Решением Международного олимпийскогокомитета Мутко был пожизненно дисквалифицирован в качестве олимпийскогоспортивного чиновника, присутствовать на Играх ему также запрещено.