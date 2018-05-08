Заслуженный тренер СССР по фигурному
катанию Татьяна Тарасова высказалась
по поводу предложения назначить Виталия Мутко на
должность вице-премьера правительства по строительству. Она посчитала это
шуткой.
Заслуженный тренер СССР по фигурному
катанию Татьяна Тарасова высказалась
по поводу предложения назначить Виталия Мутко на
должность вице-премьера правительства по строительству. Она посчитала это
шуткой.
Тарасова
призналась, что "немного в шоке" от такой инициативы. По ее мнению, кандидатура
Мутко на эту должность не подходит.
"С утра
столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал
со спортом", – цитирует тренера Sports.ru. "Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой
вопрос мой", – добавила Татьяна Тарасова.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев
назвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. Глава
кабмина предложил инициативу о назначении Виталия Мутко на новую должность.
Напомним, Мутко
с октября 2016 года занимал пост вице-премьера по вопросам спорта. До этого он
возглавлял министерство спорта России и был президентом Российского
футбольного союза.
Отметим, что многие россияне считают, что именно
Виталий Мутко ответственен за скандалы в отечественном спорте. Экс-министра спорта называли виновным в том,
что Россия осталась без команды на Олимпиаде-2018, а также же в "провалах"
российской антидопинговой системы. Решением Международного олимпийского
комитета Мутко был пожизненно дисквалифицирован в качестве олимпийского
спортивного чиновника, присутствовать на Играх ему также запрещено.