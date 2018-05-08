Премьером Армении со второй попытки Национальное собрание республики 8 мая избрало лидера оппозиционной партии Гражданский договор и фракции Елк (Исход) Николу Пашиняна. Во втором туре за его кандидатуру проголосовали 59 депутатов против 42.

Премьером Армении со второй попытки Национальное собрание республики 8 мая избрало лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" ("Исход") Николу Пашиняна.Во втором туре за его кандидатуру, выдвинутую фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", проголосовали 59 депутатов против 42, передает РИА Новости.Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, которые были отданы членами правящей Республиканской партии Армении.В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из 53 необходимых. Он был единственным кандидатом на этот пост. Ранее Пашинян призывал народ выйти на улицы, если парламент Армении за него не проголосует.С самого утра 8 мая оппозиция на площади Республики в Ереване ждала избрания Пашиняна премьером Армении.Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер будет обладать самыми широкими полномочиями. Акции протеста в республике начались с 13 апреля – после того, что оппозиция выступила против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера.Несмотря на протесты оппозиции, лидером которой стал Пашинян, парламент избрал Саргсяна главой кабмина. Впочем, менее чем через неделю (23 апреля) на фоне массовых акций протеста он подал в отставку.