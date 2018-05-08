Атомный авианосец ВМС США Джеральд Форд опять возвращается в порт. У него снова нашли проблему с силовой установкой, которую выявили еще в январе этого года, но до сих пор не ликвидировали. Теперь корабль встанет на вооружение американского флота не раньше 2022 года.

Атомный авианосец ВМС США "Джеральд Форд" опять возвращается в порт. Снова сказалась проблема с силовой установкой, которую выявили еще в январе этого года, но до сих пор не ликвидировали. Теперь корабль встанет на вооружение американского флота не раньше 2022 года. Хотя изначально его собирались ввести в строй не позднее 2019 года, пишет агентство Bloomberg."Джеральд Форд" первый корабль своего класса. Он и ему подобные должны заменить авианосцы типа "Нимиц", которые служат на американском флоте уже по 30-40 лет. Однако процесс затягивается и это при том, что строительство только одного "Джеральда Форда" обошлось бюджету страны почти в 13 миллиардов долларов.Новый авианосец США – один из крупнейших кораблей в мире: длина – около 330 метров, ширина – примерно 78 метров, водоизмещение превышает 100 тысяч тонн. На палубе и в ангарах "Джеральда Форда" могут разместиться более 75 самолетов.