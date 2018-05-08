Все общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева участвуют в подготовке к празднованию Дня Победы. Об этом глава комиссии президиума генсовета Единой России по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Она отметила, что в каждом субъекте Федерации по-своему отдали дань уважения и памяти тем, кто защищал страну.

Все общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева участвуют в подготовке к празднованию Дня Победы. Об этом глава комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Она отметила, что в каждом субъекте Федерации по-своему отдали дань уважения и памяти тем, кто защищал страну.В предпраздничные дни мероприятия проходят в партийных приемныхпо всей стране. Так, в Пермском крае было решено провести акцию "Свет в окне". Врамках нее добровольцы посещают ветеранов Великой Отечественной войны,тружеников тыла, одиноких пожилых людей, помогая решать накопившиеся бытовые вопросы.В Ивановской области силами сотрудников общественнойприемной был приведен в порядок памятник погибшим бойцам. Также активистыоблагородили места захоронений воинов, восстановили фамилии на пилонах, очистилиприлегающую территорию и помогли ветеранам по хозяйству.В Брянской области при участии региональной общественнойприемной прошло почетное перезахоронение останков двух бойцов, павших в боях. Входе траурной церемонии погибшим военным были отданы воинские почести.Кроме того, как отметила Галина Карелова, в Ярославле кподготовке к 9 Мая подошли с долей креатива. Местная общественная приемная вместес "Яргорэлектротрансом" запустила "Трамвай Победы". В его вагоне размещены фотографиигорожан, защищавших страну от гитлеровцев. По ходу движения в трамвае звучаатпесни военных лет, под которые пассажиры могут пройти по галерее.В Тульской области общественная приемная и коллективбиблиотеки №20 совместно организовали для ветеранов вечер встреч и праздничныйконцерт. Добавим, что во всех регионах приемные "ЕР" традиционноорганизовывают тематические и выездные приемы, помогают желающим готовиться кучастию в акции "Бессмертный полк".По словам Кареловой, в эти дни важно уделить вниманиекаждому, кто сражался за Родину. "Для сотрудников общественных приемных, как идля каждого гражданина нашей страны, очень важно еще раз найти возможностьотблагодарить всех, кто сохранил мир и восстановил страну, отдать дань памяти иуважения тем, кто не дожил до наших дней", – сказала она.