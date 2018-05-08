Все общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева участвуют в подготовке к празднованию Дня Победы. Об этом глава комиссии президиума генсовета Единой России по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Она отметила, что в каждом субъекте Федерации по-своему отдали дань уважения и памяти тем, кто защищал страну.
Все общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева участвуют в подготовке к празднованию Дня Победы. Об этом глава комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Она отметила, что в каждом субъекте Федерации по-своему отдали дань уважения и памяти тем, кто защищал страну.
В предпраздничные дни мероприятия проходят в партийных приемных
по всей стране. Так, в Пермском крае было решено провести акцию "Свет в окне". В
рамках нее добровольцы посещают ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, одиноких пожилых людей, помогая решать накопившиеся бытовые вопросы.
В Ивановской области силами сотрудников общественной
приемной был приведен в порядок памятник погибшим бойцам. Также активисты
облагородили места захоронений воинов, восстановили фамилии на пилонах, очистили
прилегающую территорию и помогли ветеранам по хозяйству.
В Брянской области при участии региональной общественной
приемной прошло почетное перезахоронение останков двух бойцов, павших в боях. В
ходе траурной церемонии погибшим военным были отданы воинские почести.
Кроме того, как отметила Галина Карелова, в Ярославле к
подготовке к 9 Мая подошли с долей креатива. Местная общественная приемная вместе
с "Яргорэлектротрансом" запустила "Трамвай Победы". В его вагоне размещены фотографии
горожан, защищавших страну от гитлеровцев. По ходу движения в трамвае звучаат
песни военных лет, под которые пассажиры могут пройти по галерее.
В Тульской области общественная приемная и коллектив
библиотеки №20 совместно организовали для ветеранов вечер встреч и праздничный
концерт. Добавим, что во всех регионах приемные "ЕР" традиционно
организовывают тематические и выездные приемы, помогают желающим готовиться к
участию в акции "Бессмертный полк".
По словам Кареловой, в эти дни важно уделить внимание
каждому, кто сражался за Родину. "Для сотрудников общественных приемных, как и
для каждого гражданина нашей страны, очень важно еще раз найти возможность
отблагодарить всех, кто сохранил мир и восстановил страну, отдать дань памяти и
уважения тем, кто не дожил до наших дней", – сказала она.