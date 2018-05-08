Авторы инициативы объясняют это «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести дополнительный обязательный экзамен - по географии, пишут «Известия». Авторы инициативы объясняют это «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи». Пока для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.