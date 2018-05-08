В связи c проведением военного парада 9 мая 2018 года планируется введение временных ограничений в движении автотранспорта, в том числе общественного...

В связи c проведением военного парада, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади, 9 мая 2018 года планируется введение временных ограничений в движении автотранспорта, в том числе общественного:с 05.30 до 08.00 часов по улице Нижние Мневники, улице Мневники, Звенигородскому шоссе, улице Красная Пресня, Баррикадной улице, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Страстному бульвару, Тверскому бульвару;с 05.30 часов до окончания мероприятия по Тверской улице, Моховой улице, улице Охотный ряд, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту, улице Солянка, Большому Путинковскому переулку, Ленинградскому проспекту, от Третьего транспортного кольца до улицы 1-я Тверская-Ямская, по улице 1-я Тверская-Ямская;с 10.00 часов до окончания мероприятия по Боровицкой улице, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Болотной улице, Болотной площади, Большому Каменному мосту, улице Нижние Мневники, улице Мневники, Звенигородскому шоссе, улице Красная Пресня, Баррикадной улице, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Пятницкой улице, улице Большая Ордынка, улице Петровке.Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве