Неизвестный в медицинской маске забежал в салон, расположенный на Можайском шоссе, и, угрожая продавцу ножом, похитил с витрины мобильный телефон и денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗАО задержан 27-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи.В полицию от продавца салона сотовой связи поступило сообщение о разбойном нападении.Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в медицинской маске забежал в салон, расположенный на Можайском шоссе, и, угрожая продавцу ножом, похитил с витрины мобильный телефон и денежные средства из кассы. Материальный ущерб составил около 150 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО в Московской области задержан подозреваемый - 27-летний уроженец ближнего зарубежья.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время оперативники проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов обвиняемого.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39