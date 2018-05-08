Артист Алексей Панин и певец Стас Костюшкин провели вечер вместе. Разгоряченные звезды в обнимку надрывались в караоке.

Артист Алексей Панин и певец Стас Костюшкин провели вечервместе. Разгоряченные звезды в обнимку надрывались в караоке.Отношения Панина и Костюшкина смело можно назвать нежнойдружбой. Знаменитости проводят вместе много времени и даже порой вдвоем ходят вбаньку, о чем непременно сообщают пользователям соцсетей.И вот опять очередное видео опубликовано в сторис Панина в Instagram.На нем Стас и Алексей в один голос орут: "Этой ночью, этой ночью я не оченькараочен, но, чтобы ты меня узнала – я пою на сотню баллов". К сожалению, из-затого, что съемку проводил сам пляшущий артист, на видео сложно разобрать другихприсутствующих на ночном мероприятии. С уверенностью можно сказать только то, что набурной вечеринке присутствовали дети.Отметим,что Панин и Костюшкин то и дело провоцируют общественность намеками о своей гомосексуальности.Панин как-то рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Во время съемок украинскоготелешоу "Детектор лжи" актер признался, что у него был секс смужчиной. Более того, по словам Панина, гомосексуальный опыт оченьпонравился, и теперь он его регулярно повторяет.А Костюшкин как-то обмолвился, что якобы у него в юности былгомосексуальный опыт. "И это была самая страшная тайна. Потому что мы сребятами не знали, что делать, а человек пообещал убить моих друзей, есликому-то расскажу, и я реально испугался… Тогда ведь я практически ушел ужеоттуда, из той подворотни. Понимал, что это трусость, что я бросаю друзей, номне было так страшно!" – признался певец. К "голубой" теме онбольше не возвращался – понял, что женские тела приятнее. И сегодня всякиенамеки на однополую любовь ему претят.