В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в Москве изменится схема движения транспорта.

В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в Москве изменится схема движения транспорта.С 6:30 до 8:00 из-за подготовки к Параду Победы полностью перекроют проезд Девичьего Поля — от Плющихи до Новоконюшенного переулка. До окончания парада нельзя будет проехать по Нижним Мневникам, Красной Пресне и Баррикадной улице. Перекроют часть Садового кольца, прилегающие к Красной площади улицы и центральные набережные.Ограничения введут и на время шествия "Бессмертного полка". Колонна пройдет по Ленинградскому проспекту, Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь. Далее она распределиться по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Движение будет перекрыто по всему маршруту.Кроме того, на время акции вход и выход ограничат на станциях метро "Охотный ряд", "Лубянке", "Театральная", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Сбор участников шествия начнется в полдень у метро "Динамо". Старт намечен на 15:00. Присоединиться к колонне также можно будет у станции "Белорусская" и у переулков, прилегающих к станциям "Менделеевская" и "Цветной бульвар".