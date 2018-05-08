Избранный 8 мая премьер-министром Армении Никол Пашинян намерен встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян в Сочи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Избранный 8 мая премьер-министром Армении Никол Пашинян намерен встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян в Сочи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Москва рассчитывает, что Армения примет участие в саммите Евразийского экономического союза, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Армения – важный участник совета и важный партнер. При этом ТАСС цитирует слова Пескова о том, что на полях таких мероприятий, как заседание Высшего Евразийского экономического совета, как правило, всегда проходят двусторонние контакты.Парламент Армении избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны после нескольких недель акций протеста. После акций протеста, организованных партией "Елк" ("Исход") и объявления о начале "бархатной революции" в Армении в отставку с поста главы правительства подал Серж Саргсян. За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, 42 депутата проголосовали против. Избрание Пашиняна его сторонники ждали, собравшись на площади Республики.