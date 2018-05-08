Выбор кандидатов в новый кабинет министров – прерогатива председателя правительства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли кандидатуры министров с Владимиром Путиным.

"Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета — предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет", - приводит его слова РИА Новости.Отвечая на вопрос, как президент отнесся к кандидатуре Виталия Мутко как вице-премьера, курирующего строительство, Песков заявил, что это "не вопрос Кремля". Он напомнил, что кандидатуру премьер-министра предложил президент, а тот, в свою очередь, предложил на пост вице-премьера по строительству Мутко. "Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал", — добавил пресс-секретарь президента.Дмитрий Медведев, которого глава государства предложил накануне на пост главы кабинета министров, озвучил в Госдуме свои предложения по кандидатам в вице-премьеры.В предыдущем составе кабинета министров, который ушел в отставку 7 мая, Мутко занимал должность вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.