Владимир Путин рад тому, что Юлия Самойлова, наконец, сможет
показать свой талант миру. Дмитрий Песков рассказал об отношении президента к
российской участнице Евровидения.
Владимир Путин рад тому, что Юлия Самойлова, наконец, сможет
показать свой талант миру. Дмитрий Песков рассказал об отношении президента к
российской участнице "Евровидения".
Российский лидер относится к Юлии Самойловой с большой
симпатией. В Кремле очень рады, что российская участница международного
песенного конкурса в этом году сможет показать миру свой талант.
Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break. Первый
полуфинал "Евровидения" состоится в Лиссабоне 8 мая. За 10 путевок в
финал будут бороться 19 участников от разных стран.
"Что касается участницы в конкурсе Самойловой,
президент относится к ней с большой симпатией", – рассказал журналистам пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.
Интересовал представителей прессы и другой вопрос:
понравилась ли Путину нова композиция легендарной группы АВВА? Шведский квартет
записал две новые песни – впервые за последние 35 лет. Песков ответил, что в
плотном графике президента едва ли нашлось время на то, чтобы оценить эти
треки.
"Сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не
думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне
ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не
очень", – отметил пресс-секретарь президента. Однако некоторые песни
шведской группы российскому лидеру нравятся, добавил Дмитрий Песков.
Как сообщалось, шведские музыканты записали две новые песни.
Одна из них – под названием I still have faith in you ("Я все еще верю в
тебя") – выйдет в декабре, передает Life.ru.
Тема группы АВВА в разговоре журналистов с Песковым всплыла
не случайно: квартет победил на 19-м конкурсе "Евровидения" в 1974
году. Группа исполнило песню "Waterloo", которая стала хитом на
многие годы. Коллектив распался в 1982 году: тогда его участники последний раз
появились в качестве группы в эфире британской телепрограммы The Late, Late
Breakfast Show.