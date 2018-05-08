Владимир Путин рад тому, что Юлия Самойлова, наконец, сможет показать свой талант миру. Дмитрий Песков рассказал об отношении президента к российской участнице Евровидения.

Владимир Путин рад тому, что Юлия Самойлова, наконец, сможетпоказать свой талант миру. Дмитрий Песков рассказал об отношении президента кроссийской участнице "Евровидения".Российский лидер относится к Юлии Самойловой с большойсимпатией. В Кремле очень рады, что российская участница международногопесенного конкурса в этом году сможет показать миру свой талант.Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break. Первыйполуфинал "Евровидения" состоится в Лиссабоне 8 мая. За 10 путевок вфинал будут бороться 19 участников от разных стран."Что касается участницы в конкурсе Самойловой,президент относится к ней с большой симпатией", – рассказал журналистам пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков.Интересовал представителей прессы и другой вопрос:понравилась ли Путину нова композиция легендарной группы АВВА? Шведский квартетзаписал две новые песни – впервые за последние 35 лет. Песков ответил, что вплотном графике президента едва ли нашлось время на то, чтобы оценить этитреки."Сейчас у него не так много времени слушать музыку. Недумаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песнеABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире неочень", – отметил пресс-секретарь президента. Однако некоторые песнишведской группы российскому лидеру нравятся, добавил Дмитрий Песков.Как сообщалось, шведские музыканты записали две новые песни.Одна из них – под названием I still have faith in you ("Я все еще верю втебя") – выйдет в декабре, передает Life.ru.Тема группы АВВА в разговоре журналистов с Песковым всплылане случайно: квартет победил на 19-м конкурсе "Евровидения" в 1974году. Группа исполнило песню "Waterloo", которая стала хитом намногие годы. Коллектив распался в 1982 году: тогда его участники последний разпоявились в качестве группы в эфире британской телепрограммы The Late, LateBreakfast Show.