69-летний британский писатель и лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн подал сыну несколько идей для сочинения по собственному произведению. В итоге мальчик и его знаменитый папа наработали лишь на тройку.

69-летний британский писатель и лауреат Букеровской премии Иэн Макьюэн подал сыну несколько идей для сочинения по собственному произведению. В итоге мальчик и его знаменитый папа наработали лишь на тройку.Сыну прозаика, как и его одноклассникам, задали проанализировать роман Макьюэна "Невыносимая любовь". Сюжет произведения повествует об "одержимости двух людей, которая последовала за несчастным случаем".Сам писатель оказался возмущен таким домашним заданием для детей, однако взялся помочь ребенку, передает The Telegraph. "Моего сына вынудили читать книгу его отца! Только представьте, бедный парень. Я признаюсь, что дал ему совет и сказал, что следует учитывать при написании", – рассказал Макьюэн.Автор произведения посетовал на то, что у преподавателя, видимо, свое особенное видение главной идеи романа. "Я не читал, что получилось, но оказалось, что его учитель принципиально не согласен с написанным", – добавил прозаик.По словам писателя, его сын и педагог могли иметь разные точки зрения насчет главных героев "Невыносимой любви". Учитель настаивал на том, что преследователь из романа служил "моральным ориентиром" в истории, при этом сам Макьюэн считал своего героя безумцем. Литератор заявил, что заставлять людей читать его работы – не самая лучшая идея.Напомним, Иэн Макьюэн входит в список величайших британских писателей, творивших с 1945 года. Он является лауреатом Иерусалимской премии, а также премии Национального круга книжных критиков. Писатель обрел популярность благодаря произведениям "Амстердам", "Искупление" и "На берегу".