Футболист московского Локомотива, бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram призвал голосовать за хорватскую певицу. Франка Бателич выступит 8 мая, а певица от России Юлия Самойлова 10 мая.

Футболист московского "Локомотива", бывший муж Ольги Бузовой ДмитрийТарасов на своей странице в Instagramпризвал голосовать за хорватскую певицу. Франка Бателич выступит 8 мая, а певицаот России Юлия Самойлова 10 мая.Хорватию на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение" представитневеста футболиста "Локомотива" Ведрана Чорлуки – Франка Бателич. Тарасовпопросил подписчиков отдать голоса именной ей, потому что Ведран является его другом.Однако пост вызвал неоднозначный отклик. Один изпользователей Twitter посчитал, что заявление Тарасова просто не патриотично. "Бывший муж Бузовойтут, похоже, перебрал шампанского, пока отмечал победу "Локомотива".Просто плюнул в душу всей стране и Самойловой. Говорит, за Хорватию голосуйте!",– прокомментировал он призыв спортсмена.Напомним, что 8 мая вЛиссабоне состоится первый полуфинал, где как раз и выступит Франка. ЮлияСамойлова, которая в этом году представляет нашу страну, примет участие вовтором полуфинале 10 мая. Финал состоится 12 мая.Ранее на Первом каналепрезентовали песню Юлии Самойловой, записанную специально для "Евровидения-2018". Представительница России выступит вЛисабоне с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я несломаюсь". Над композицией работали Леонид Гуткин, НэттаНимроди и Арье Бурштейн. Клип снял режиссер Алексей Голубев.