Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по Лиственничной аллее прошел Тимирязевский Бессмертный полк.

Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по Лиственничной аллее прошел Тимирязевский Бессмертный полк.Более 500 человек приняли участие в шествии, неся портреты и плакаты с фамилиями сотрудников академии, ушедших на фронт, а также своих героических родственников. Демонстрацию сопровождали песни и музыка военных лет. Замыкали шествие курсанты военной кафедры с маршевыми барабанами.На торжественную часть тимирязевцы собрались в Историческом парке. Почётными гостями стали члены совета ветеранов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: ветераны - участники боевых действий и труженики тыла Великой Отечественной Войны. Артисты главного аграрного представили поэтические и танцевальные номера. Народные песни от ансамбля Беседы особенно красиво и трогательно смотрелись в величественных интерьерах бывшей усадьбы.Участники праздника почтили минутой молчания павших в годы сражений за Родину и под залпы орудий возложили цветы к стеле, на которой увековечены имена профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов академии, погибших в войну.Событие не обошлось без полевой кухни. Гречневая каша с тушенкой и хлебом, ароматный чай с лимоном, которыми угощали на одной из аллей парка, пришлась всем по вкусу.Илья Корнеев, первый проректор РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева: Свой вклад в освобождение страны от вражеских полчищ внесли и тимирязевцы. На территории самого мирного – сельскохозяйственного – вуза формировались отряды народного ополчения, размещались зенитные батареи, а в общежитиях академии - крупнейший военный госпиталь. На фронт ушли более 500 педагогов, сотрудников, аспирантов и студентов академии. А после Победы многие из них, к счастью, оставшиеся в живых, продолжили учить студентов науке сельского хозяйства, которая стала самой важной для голодной и разоренной за годы войны страны.Совет ветеранов Тимирязевской академии в лице Юрия Исуфовича Агирбова вместе со старейшинами ведут патриотическую работу с молодежью и участвуют во всех памятных мероприятиях. "В нашем университете только за последние два года появилось несколько новых традиций, посвященных празднованию Дня Победы. Отличившиеся студенты участвуют в автопробегах по местам боевой славы и уже побывали в Бресте, в Волгограде, в Новороссийске, в Крыму. Они возвращаются другими людьми, с другими глазами, преисполненные ощущением сопричастности с теми лишениям, которые понесли люди в то время и к тем Победам, которые принесли они же".