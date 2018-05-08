Массовая авария под Ковровом. Накануне вечером в Ковровском районе недалеко от села Павловское столкнулось сразу три фуры. Предварительно, 41-летний водитель большегруза Вольво с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и догнал остановившийся грузовик Даф.

Массовая авария под Ковровом. Накануне вечером в Ковровском районе недалеко от села Павловское столкнулось сразу три фуры. Предварительно, 41-летний водитель большегруза Вольво с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и "догнал" остановившийся грузовик "Даф". Тот, в свою очередь, от удара по инерции влетел во впереди стоящий большегруз той же марки. В страшной аварии погиб водитель "Вольво". Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.