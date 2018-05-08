08.05.2018

2018-05-08 09:35:28

Под Москвой у уборщицы угнали иномарку за 2,2 миллиона

В Люберцах у уборщицы

местной гимназии

угнали автомобиль Mazda СХ‐5. Иномарка была припаркована недалеко от дома женщины. На месте инцидента обнаружены ключи от машины, передает



Общая сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.