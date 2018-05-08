Голливудский актер Джонни Депп набросился на менеджера по локациям на съемках криминального детектива Лабиринт. Сообщается, что в момент инцидента артист был изрядно пьян.

Голливудский актер Джонни Депп набросился на менеджера по локациям на съемках криминального детектива "Лабиринт". Сообщается, что в момент инцидента артист был изрядно пьян.Эксцесс произошел в ходесъемок на улице в центре Лос-Анджелеса. Депп, который не расставался соспиртным в течение рабочего дня, попытался самостоятельно срежиссировать сценуфильма.Когда истекло время, отведенное на перекрытия улицы,менеджер по локациям сказал режиссеру кинокартины Брэду Фруману, что нужно останавливать съемку, на что тотответил: "Попробуй скажи это Деппу". Тогда сотрудник подошел к актеру и сообщил ему о том, что этот дубль будет на сегодня последним.Погруженный в рабочий процесс с головой Депп бурно отреагировал на просьбу коллеги. Он буквально рассвирепел и попытался ударить менеджера, передает New York Post."Да кто ты такой, чтобы мне указывать? У тебя нет на это права!" – кричал дебошир. Он всеми силами пытался спровоцировать сотрудника съемочной площадки на драку, ноактера удалось вовремя оттащить.Ранее стало известно, что два бывших телохранителя ДжонниДеппа подали в суд на актера за невыплату заработной планы. Кроме того, они рассказали, что босс заставлял их перевозить для него наркотики, а также сидеть с его детьми.