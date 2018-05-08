Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Коммунальные службы ремонтируют плиточное и асфальтовое покрытие, ведут другие работы в рамках благоустройства площадки для болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Коммунальные службы ремонтируют плиточное и асфальтовое покрытие, ведут другие работы в рамках благоустройства площадки для болельщиков чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ведется санитарная очистка парковой территории, приводятся в порядок существующие ограждения. На улице Косыгина идут ремонт проезжей части площадью 140 тыс. кв. метров, тротуаров площадью более 20 тыс. кв. метров, замена 30 тыс. метров бордюрного камня", - рассказал П.Бирюков журналистам во вторник.По его словам, устанавливаются дополнительные навигационные указатели, задающие направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта."К 9 мая в зоне для болельщиков будут приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи МГУ", - подчеркнул П.Бирюков.Заммэра уточнил, что к чемпионату мира в Москве будет отремонтировано дорожное покрытие 19 объектов, установлено порядка 230 указателей городской навигации, оформлено девять тематических цветников."Самый крупный цветник площадью 150 тыс. кв. метро на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира", - добавил он.