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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-podtverdilos-imya-novogo-narodnogo-krossovera-volkswagen.html" target="_blank">Подтвердилось имя нового народного кроссовера Volkswagen</a> - В марте этого года, в ходе презентации нового поколения Volkswagen Touareg, немецкий концерн анонсировал скорую премьеру и еще одного кроссовера, который предстал в виде прототипа под названием Powerful Family SUV. Теперь известно и его серийное имя - впрочем, сюрпризом оно не стало.