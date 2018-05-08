Сегодня во Владимире пройдет областное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Сегодня во Владимире пройдет областное торжественное мероприятие «Пока живем, мы будем верить, пока мы верим, будем жить!», посвященное Дню Победы. Ветеранов войны с праздником поздравят первые лица региона.В рамках мероприятия состоится награждение фронтовиков, тружеников тыла и бывших узников концлагерей медалью «За заслуги перед Владимирской областью», Почетными грамотами и Благодарностями администрации Владимирской области за большой вклад в гражданское и патриотическое воспитание молодежи и в связи с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.