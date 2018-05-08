В праздничной обстановке победителям и участникам конкурса были вручены грамоты, благодарности и памятные подарки...

Есть события, даты, которые вошли в историю страны, в историю человечества. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи и музыку. Но главное - о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям.Одним из таких событий стала Великая Отечественная война. Память о ней должна сохраняться в каждом из нас, ведь для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом.В преддверии 73-летия Победы в Великой Отечественной войне старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы майор полиции Юлия Сергеевна Скопинцева организовала среди своих подучетных несовершеннолетних, конкурс рисунков по военной тематике «Никто не забыт! Ничто не забыто!».Конкурс стартовал в марте текущего года, а 7 мая в актовом зале Отдела МВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы состоялось торжественное подведение итогов. Победителя конкурса определить было достаточно непросто, ведь каждый его участник проявил при создании рисунка особый талант и усердие. Творческие работы ребят получились весьма разнообразными и ярко иллюстрирующими уважительное отношение к ветеранам.В праздничной обстановке победителям и участникам конкурса были вручены грамоты, благодарности и небольшие памятные подарки. После награждения последовало чаепитие.В завершение мероприятия Юлия Скопинцева в рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор», а также в целях патриотического воспитания своих подучетных ребят провела для них «Урок мужества», затронув темы патриотизма, преданности Родине, сохранения памяти о героических событиях Великой Отечественной войны, защиты Отечества.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29