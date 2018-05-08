Ветеранам преподнесли цветы, вручили подарки, адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни...

В преддверии 73-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. полицейские УВД по ЮЗАО совместно с членом Общественного совета при УВД Александром Нестеровым поздравили ветеранов на дому.Майор милиции в отставке Игорь Морозов, майор милиции в отставке Алексей Медведев, майор милиции в отставке Василий Фомин, а также Мария Бардычева с большим трепетом принимали поздравления.Марии Бардычевой было шестнадцать лет, когда началась Великая Отечественная Война. В это же время ей вручили повестку о призыве на службу в милицию. Первое назначение она получила в 23-е отделение милиции в Сокольниках. Работать начала в отделе регулирования уличного движения. На пенсию ушла с должности начальника канцелярии Севастопольского РУВД г. Москвы. За 45 лет безупречной службы в рядах милиции Мария Александровна награждена государственными и ведомственными наградами.Алексея Медведева еще не достигшего 18-летнего возраста призвали на фронт. На войне он был ранен в голову, лежал в госпитале, оттуда он пытался сбежать на фронт, но его ловили и возвращали в палату. Один из главных врачей понял, что удержать молодого солдата не удастся и предложил пойти учится в Рязанское военное училище. По окончанию училища молодой лейтенант Алексей Медведев поступил на службу в 134 отделение милиции (ныне ОМВД России по району Черемушки), где прослужил участковым уполномоченным 30 лет. У ветерана много государственных и ведомственных наград, в том числе орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и знак «Фронтовик».Василию Фомину исполнилось 20 лет, когда он был призван на фронт. 8 месяцев Василия и его товарищей обучали на радистов, после чего в рядах мотострелковой бригады их отправили в город Калинин. В 1943 году Василий вместе со своими сослуживцами прибыли в Курск, где они стали участниками одного из самых переломных событий в Великой Отечественной войне – битвы на Курской дуге. При несении военной службы Василий Андреевич получил контузию и серьезные ранения ног. После ранения на фронт Василия Андреевича уже не вернули, не смотря на все его просьбы. По окончанию войны он продолжил служить своей Родине, устроившись в 59 отделение милиции. В возрасте 57 лет ушел на пенсию с должности начальника отделения вневедомственной охраны при 59-м отделении милиции Октябрьского РУВД Московского горисполкома в звании майора. За время службы был награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги». На счету Василия Андреевича имеются 32 государственные и ведомственные награды.Игорь Морозов в 16 лет поступил учиться во вторую Московскую Артиллерийскую спецшколу. По окончанию спецшколы в 1942 году пошел добровольцем в 78 добровольческую Сталинскую Сибирскую стрелковую бригаду, где был назначен на должность помощника командира взвода. Воевал в составе бригады на Калининском фронте вплоть до марта 1944 года, там он был ранен и госпитализирован. После выздоровления был направлен на учебу курсантом в Ленинградское артиллерийское училище, располагавшееся в городе Кострома. По окончанию училища в июне 1945 года начал службу в группе Советских войск, и служил 11 лет до демобилизации. В 32 года начал службу в Московской Краснознаменной милиции в уголовном розыске, одновременно обучаясь на вечернем факультете МГУ. Окончив Университет, работал следователем в Октябрьском РУВД г. Москвы, в 1983 году ушел в отставку в звании майора. Игорь Морозов награжден орденом Отечественной войны I степени, а также различными юбилейными медалями.От начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Дёмина всем ветеранам преподнесли цветы, вручили подарки, адресные именные открытки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Член Общественного совета при УВД Александр Нестеров передал всем ветеранам спонсорскую помощь от председателя Правления Региональной общественной организации «Центр социальных и благотворительных программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур «Звезда» Максим Брежнева, который на протяжении долгого времени оказывает неоценимый вклад в поддержке ветеранов органов внутренних дел, вдов и матерей сотрудников погибших при исполнении своих служебных обязанностей.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56