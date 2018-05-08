В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом...

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали подозреваемого в сбыте наркотического средства - гашиш.Полицейским поступила информация о 32-летнем мужчине, который занимается распространением наркотиков на территории округа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками подозреваемый был задержан на улице Кравченко. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое оказалось наркотическим средством – гашишем, массой около 72 граммов.Установлено, что подозреваемый сбывал наркотические средства в расфасованных пакетиках через тайники-закладки на территории округа. Таким образом, полицейские изъяли из оборота около 100 граммов наркотического средства – гашиш.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39