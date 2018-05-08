Сурок, разгуливавший по проезжей части, устроил пробку на трассе под Балтимором. Прибывший страж порядка попытался прогнать животное, однако грызун повел себя неадекватно и совершенно не испугался человека, после чего был застрелен офицером из табельного оружия.

Сотрудник полиции штата Мэриленд, расположенного на востоке США, применил оружие против сурка – очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший на днях на трассе под Балтимором.Патрульный обнаружил, что животное, разгуливающее по проезжей части, застопорило движение – водители опасались сбить зверка и просто останавливались.Сотрудник полиции попытался прогнать сурка и нормализовать трафик, однако грызун повел себя неадекватно и не испугался человека. По мнению стража порядка, его оппонент был болен или ранен, поэтому офицер застрелил животное из табельного пистолета.