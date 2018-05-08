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<a href="http://33live.ru/novosti/08-05-2018-polovina-avtomobilej-iz-top-10-rossijskogo-rynka-eto-modeli-lada.html" target="_blank">Половина автомобилей из ТОП-10 российского рынка - это модели Lada</a> - Апрель на российском автомобильном рынке стал настоящим месяцем Lada: сразу пять моделей отечественной марки вошли в десятку самых популярных автомобилей месяца. Правда, дотянуться до первой строчки рейтинга Ладам по-прежнему не удается.