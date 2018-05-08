Коварный план Владимира Путина раскрыт. Президент России намерен вернуть Советский Союз или возродить Российскую империю, уверен Петр Порошенко.

Коварный план Владимира Путина раскрыт. Президент Россиинамерен вернуть Советский Союз или возродить Российскую империю, уверен ПетрПорошенко.Своими откровениями украинский президент поделился скорреспондентом телеканала CBS News. Петру Порошенко совершенно ясно, чегожелает Владимир Путин. Цель президента России – воссоздать СССР."Он хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервьюна вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века: не Вторая мироваявойна, Хиросима, Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", – пояснилПорошенко ход своих мыслей журналисту.А для того, чтобы достичь своей цели, Путин намеренотвоевать Украину, считает Порошенко. План Путина – Советский Союз илиРоссийская империя, смысл от этого не меняется, убежден украинский президент.Как писали Dni.Ru, во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.Эксперты отмечают, что украинскому лидеру выписана черная метка. У Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы, которые состоятся уже в следующем году. Вполне возможно также, что вместо кресла главы государства нынешний лидер Незалежной окажется на тюремных нарах.