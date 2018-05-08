Константин Эрнст поговорил с представителями СМИ. Глава Первого канала высказался о новом составе жюри в очередном сезоне популярного песенного телепроекта Голос.

Константин Эрнст поговорил с представителями СМИ. Глава Первого канала высказался о новом составе жюри в очередном сезоне популярного песенного телепроекта "Голос".Не успел завершиться шестой сезон шоу "Голос", как полным ходом идет подготовка к седьмому. Так, сейчас определяется состав жюри. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, пока окончательное решение не принято, но это случится совсем скоро."Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", – цитируют Константина Эрнста РИА Новости.Ранее популярный исполнитель Леонид Агутин, входящий в так называемый золотой состав жюри популярного песенного телепроекта наравне с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом, в беседе с журналистами намекнул, что весь состав жюри в седьмом сезоне "Голоса" могут сменить. "Голос – такой мощный проект, что никто его для себя не закрывает, не открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", – говорил Агутин.Ранее на шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи, 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.