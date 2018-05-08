Наша страна всегда будет помнить и чтить подвиг своих предков, триумфальный май 1945 года...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел и весь личный состав московской полиции с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!Наша страна всегда будет помнить и чтить подвиг своих предков, триумфальный май 1945 года. Эта священная дата навеки вписана в историю нашей страны и в судьбу каждого ее гражданина. Она является символом сплоченности и нравственной силы народа, победившего в самом жестоком и кровопролитном военном конфликте в истории человечества.История хранит в себе память о тысячах милиционеров, которые в первые дни войны ушли на фронт и с честью выполнили свой священный долг перед страной и народом. Их ратный подвиг получил высокую оценку. За успешное выполнение служебных задач и проявленные при этом мужество и героизм московская милиция была награждена орденом Красного Знамени.Мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны! Ваши мужество и стойкость, верность долгу и высоким идеалам всегда будут для нас примером истинной любви к Родине, сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущие поколения.В этот День Великой Победы от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой!Начальник ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенант полиции О.А. Баранов