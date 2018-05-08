«9 мая – день национальной гордости и благодарности всем тем, кто в тяжелых испытаниях отстоял свободу и независимость родной земли».

Уважаемые коллеги!Дорогие ветераны!Примите самые искренние поздравления с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.9 мая – день национальной гордости и благодарности всем тем, кто в тяжелых испытаниях отстоял свободу и независимость родной земли. Величие этого праздника с каждым годом только возрастает – время не властно над бессмертным подвигом нашего народа.Мы всегда будем помнить о мужестве, стойкости, воинской доблести и самоотверженности поколения победителей.Непосредственное участие в боевых сражениях принимали десятки тысяч сотрудников органов внутренних дел. Их героизм, несгибаемая воля и беззаветная любовь к Родине и сегодня являются примером для молодых полицейских.Слова глубокой признательности выражаю ветеранам войны за личный вклад в Великую Победу, восстановление страны в суровые послевоенные годы, честную и безупречную службу.Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, добра и благополучия!Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев