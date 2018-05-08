Астрономы пришли к выводу, что когда Солнце погаснет, звездная система превратится в огромный светящийся пузырь из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет, после чего окончательно исчезнет.

Астрономы пришли к выводу, что когда Солнце погаснет, звездная система превратится в огромный светящийся "пузырь" из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет, после чего окончательно исчезнет.Данные старых наблюдений показывали, что звезды размером с Солнце могут порождать яркие туманности, а теория этому противоречила. Ученым удалось доказать, что это возможно для звезд солнечных масштабов. Это разрешило спор длиной в 25 лет.Предположительно через пять миллиардов лет светило исчерпает запасы "ядерного горючего" и начнет сжигать гелий. В результате этого его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки раздуются и сделают из Земли безжизненный раскаленный шар.В конечном итоге Солнце превратится в Белого карлика и продолжит светиться за счет остатков тепла, передает издание Science Alert. Его свет будут поддерживать окружающие облака газа, превращая звездную систему в туман.Новые данные неожиданным образом показали, что предшественники современных исследователей не учитывали, как сильно меняется температура ядра звезды по мере сброса ее оболочек. Выяснилось, что светило нагревается в три раза быстрее, чем предполагали астрономы.Ученые убеждены, что им не только удалось разрешить один из старейших споров в астрономии, но и узнать, что ожидает Солнце после его смерти. Более того, теперь специалисты смогут находить пожилые звезды в далеких галактиках и определять их точный возраст, что раньше удавалось с большим трудом.