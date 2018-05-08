В Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пострадали четыре человека. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

8 мая 2018 года около 13.40 на 10 км автодороги "Александров-Балакирево" в Александровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.По предварительной информации, 35-летняя жительница поселка Балакирево, управляя автомобилем "Киа Спектра", совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомашиной "Рено Логан" под управлением жителя Александровского района 1981 года рождения.В результате ДТП пострадали 4 человека: водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Рено Логан". В различными травмами все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города Александрова.Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.